Кудрявцева вновь получила травму

Совсем недавно Лера Кудрявцева рассказывала, что собирается провести несколько дней вместе с сестрой в Дубае в шикарном отеле.

«У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай», — писала телеведущая.

За мини-отпуск Лера заплатила, по данным СМИ, около 280 тысяч рублей. И в первый же день получила травму. Телеведущую сбила волна и она сильно ушиблась, информируют 7days.

За ночь боль не утихла, и Лере пришлось обратиться к медикам. Диагноз был неутешительным – трещина в кости. Теперь телеведущей придется 4 недели носить специальный обездвиживающий ортез.

Следует отметить, что это уже далеко не первый перелом у Кудрявцевой за последнее время. Не так давно из-за перелома ноги ей пришлось некоторое время передвигаться в инвалидной коляске.

«Дальше будет жесть»: Лера Кудрявцева сообщила об отъезде из России

В феврале разгорелся скандал с участием телеведущей Леры Кудрявцевой после того, как в Сети появилась информация, что она ударила по лицу няню своей дочери. Звезда НТВ эту информацию опровергла, а спустя несколько недель позвала на съемки шоу «Звезды сошлись» саму «пострадавшую», чтобы она озвучила свою версию.