Бывшая солистка «Миража» пожаловалась на самочувствие после концерта в Кремле

Певица Наталия Гулькина рассказала в беседе с mk.ru, что подхватила серьезный вирус после сольного концерта в Кремлевском дворце.

По словам Гулькиной, на протяжении четырех дней у нее держалась высокая температура — 39 °C. Как отметила артистка, ей не помогали никакие средства. Певице пришлось обратиться ко врачу. Тот прописал ей антибиотики.

«Потому что мне надо было уезжать на гастроли. Они помогли. Врачи сказали, что вирус какой-то. Все же обнимались и целовались на концерте», — поделилась исполнительница.

Гулькина еще не до конца восстановилась. У нее остался кашель и вялость.

«Пока еще нет жизненного тонуса. Но я думаю, что все поправимо», — рассказала артистка.

12 марта Наталия Гулькина сообщила, что ее бывшая коллега по группе «Мираж» Светлана Разина перенесла операцию на связках. Подробности о самочувствии Разиной неизвестны. По словам Гулькиной, по этой причине коллега не смогла выступить на ее сольном концерте в Кремле.