Собчак спрогнозировала перспективы союза Дронова и Мизулиной

Недавно певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично признались, что любят друг друга. Перед этим они поддерживали интерес поклонников, выкладывая в интернет совместные фотографии на различных светских мероприятиях.

Сейчас мнение публики неоднозначно. Большинство людей верят в искренность чувств знаменитостей и желают им счастья. Однако есть и такие, кто видит за всем этим лишь пиар-акцию, пишет СтарХит.

В частности, Ксения Собчак в своем шоу спрогнозировала судьбу звездного союза.

«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно. Могу примерно набросать, что будет дальше. Несколько публичных появлений с поцелуями на пресс-воле, пара клипов с ее участием, интервью о том, что он наконец нашел свою любовь, потом объявление о свадьбе, долгая подготовка к ней. Потом будет разрыв, потому что решили остаться друзьями», - сказала журналистка.

Интересно, что почти все возлюбленные певца по какой-то причине оказывались старше. Первая любовь и жена Марина Рощупкина, подарившая SHAMAN’у дочь Варвару, была старше на шесть лет.

Shaman и Мизулина сделали долгожданное признание

Вторая супруга, Елена Мартынова, старше на 14 лет. Пара рассталась полюбовно, заявив, что строить нормальные отношения