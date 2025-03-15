Эксперт назвал болезнь, которой страдает Киркоров

Филипп Киркоров в последнее время настолько увлекся боди-артом, что скоро на его теле не останется места, свободного от татуировок.

Так, на премии «Виктория-2025» Филипп Бедросович показал всем свои новые татуировки в виде паука и голубя и даже объяснил их значение, пишет Экспресс Газета.

«Паучок — сети в свои лапки. А вот это — голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день», - сказал поп-король.

Тату-мастер объяснил журналистам, что певец приобрел «зависимость» от рисунков на теле.

«Это „синяя болезнь“. В народе так называют тату-зависимость. Люди, особенно в зрелом возрасте, бывает, после одной-двух не могут остановиться. Эндорфины и адреналин, которые вырабатываются в процессе нанесения в большом количестве, для них как кайф», — отметил эксперт.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что больше не будет делать новые пластические операции. Он уточнил, что «больше некуда».