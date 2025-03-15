Ивлееву в фате прокатили в ковше трактора

Настю Ивлееву после «голой» вечеринки практически «отменили». Настя редко появлялась даже в собственных соцсетях, не говоря уже о публичных мероприятиях. Зато появилось время на личную жизнь: в декабре прошлого года Настя вышла замуж за бизнесмена и телеведущего Филиппа Бегака.

И вот в Телеграм-канале Ивлеевой появился анонс нового проекта. Настя оставила лишь краткий комментарий.

«Запахло ... новым реалити», — написала она

© Телеграм

На выложенных в социальную сеть отрывках из ролика видно, как Филипп в роли тракториста везет Настю в спецовке и фате сначала в кабине, а затем и в ковше. Шоу будет называться «Чегеря», что на Дальнем Востоке значит «захолустье».

Судя по всему, Ивлеева решила сделать ставку на шоу о путешествиях по глубинке страны, фермерстве и жизни в диких местах.

Ивлеева расплатилась с многомиллионными долгами после продажи особняка

Известно, что в 2016 году Бегак открыл ферму «Пахарь» и занимался выращиванием сельскохозяйственных культур, однако вскоре закрыл предприятие.