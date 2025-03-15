Киркоров уверен в перспективах «Интервидения»

Филипп Киркоров убежден, что отечественный аналог знаменитого музыкального конкурса — «Интервидение» может затмить «Евровидение». Об этом сообщает издание ЖАРА MEDIA.

Сейчас ведь готовится другой конкурс — «Интервидение». Знаю, каким событийным может сделать наша страна любое шоу: и то же Евровидение в 2009-м, и Олимпиада в Сочи в 2014-м — как это было грандиозно! Ничто рядом не стояло с этими шоу. Уверен, «Интервидение» затмит любое «Евровидение», — заявил король российского шоу- бизнеса.

Киркоров озвучил, что «Евровидение» как творческое мероприятие себя изжило. По словам певца, его приглашали выступать на Евровидении такие страны, как Греция и Кипр, но он отказался.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин придерживается такого же мнения.