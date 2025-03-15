Гузеева высмеяла пожилых ухажеров

Ларису Гузееву уже давно воспринимают как одну из главных свах страны. При этом телеведущая остра на язык и не стесняется говорить, что думает.

Экспресс Газета пишет, что в интернете завирусился фрагмент одного из выпусков «Давай поженимся!». Молодая блондинка, которая рассказывала, что в 23 года встречалась с мужчиной, который годился ей в отцы.

Гузеева саркастически отметила, что пожилые ухажеры бросаются на юных красоток, когда чувствуют — это их последний шанс.

«В молодости кажется, что каждый новый возлюбленный будет интереснее предыдущего. А старче кажется, что это последний парус, поэтому если я сейчас его упущу, то поди знай: у меня будет потом еще раз блондинка из эротического циркового шоу или нет? Вы сейчас у нас на программе, а ему-то куда деваться? Только на возрастную передачу», — сказала телеведущая.

Более того, на вопрос о случаях, когда возрастные мужчины ищут юную спутницу, актриса отозвалась резко отрицательно. И посоветовала уже думать не о красотках, а о вечном.

«Лучше землей начать натираться, чтобы привыкать», — резюмировала телесваха.

Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала, что не может назвать Ларису Гузееву своей подругой, несмотря на долгую совместную работу. По ее словам, Гузеева сразу сказала, что они — коллеги.