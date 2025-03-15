Стало известно о неприятности, случившейся с Пугачевой

Алла Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, устроила вечеринку в честь Праздника желтых цветов, который ранее она с друзьями отмечала в России. На этот раз Примадонна встречала весну в Лимасоле. Развлекать гостей она пригласила украинских музыкантов, в том числе одесского шансонье Феликса Шиндера. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Недавно Шиндер выложил на своей страничке в соцсети видеоотчет с этого мероприятия. Он исполнил шуточную песню «Рахиля, вы мне нравитесь». Алла Борисовна попыталась подпевать, но голос ее подвел, он звучал хрипло и слабо. Похоже, что знаменитый вокал певицы остался в прошлом.

Сейчас певица ведет обычную жизнь обеспеченной домохозяйки: воспитывает детей, курирует домашние дела.

Осенью 2023-го года Пугачева приезжала в Россию и записала на студии в Твери несколько треков, но они «подвисли», так как исполнительница не нашла нужного саунд-продюсера.

Пугачева не смогла выпустить новый альбом из-за желания сэкономить

По данным источника, решившие сотрудничать с певицей люди перестали выходить с ней на связь. Они рассказали каналу, что работали с Пугачевой бесплатно и были удивлены количеством требований, которые артистка им выдвинула. Подчеркивается, что никаких документов между сторонами подписано не было.