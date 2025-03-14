Концерт Паши Техника отменили в Барнауле

Концерт рэпера Паши Техника отменили в Барнауле. Об этом организаторы рассказали на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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«По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется», — уточняется в публикации.

Шоу должно было пройти 5 апреля в ночном клубе «Фараон». Обладателям билетов после отмены концерта предложили поехать на выступление Паши Техника в другой город — Новосибирск.

Новосибирский концерт пройдет 4 апреля, проезд зрителям пообещали оплатить, но предупредили, что места в автобусе ограничены.

«Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше», — пошутили организаторы.

Зрители, не согласные ехать в Новосибирск, могут сдать билеты по месту приобретения.

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