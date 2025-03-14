Певица МакSим рассказала о «знаке», который изменил ее жизнь

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что «увидела знак» в недавней поездке с дочерью на Маврикий. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Абросимова посетила отель, в котором отдыхала 10 лет назад. В этот момент на нее нахлынули воспоминания — сперва «самых счастливых», а после и «самых ужасных дней».

«Я увидела во всем этом знак того, что меня как будто бы вернули в самое начало пути. Пришло время спокойно все пережить заново, чтобы вернуться к прежней себе», — сказала исполнительница.

Напомним, что жизнь МакSим сильно изменилась в 2021 году. Тогда артистка заразилась коронавирусом — ее госпитализировали с 40-процентным поражением легких и ввели в искусственную кому. Спустя два года она призналась, что страдает от алкогольной зависимости. В декабре 2024 года Абросимова рассказывала, что смогла побороть пагубное пристрастие благодаря вере в Бога.