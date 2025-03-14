Сын звезды «Каменской» матом ответил на новости о госпитализации актрисы

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных обругал матом журналистов, которые попросили его прокомментировать сообщения СМИ о госпитализации матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Яковлева попала в больницу в Москве. Утверждалось, что она пожаловалась на боли в животе — медики обнаружили у нее новообразование в печени.

Корреспондент «Абзаца» попросил Шальных прокомментировать эту информацию. В ответ он послал журналистов. Издание отметило, что он матерился около трех минут.

Отметим, что Шальных известен своей любовью к эпатажу. Еще в юности сын знаменитости украсил свое тело многочисленными татуировками. Он признавался, что на его теле есть портреты серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. В 2024 году он заменил одну из татуировок по просьбе Яковлевой — матери не нравилось изображение гроба на его лице.