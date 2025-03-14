В Эстонии женщины подрались на концерте Меладзе

Поклонницы Валерия Меладзе подрались на трибунах в ходе выступления певца в эстонском ледовом дворце «Тондираба». Видео потасовки опубликовало издание sport24.ru.

На кадрах видно, что женщины громко спорят, заглушая песню Меладзе, а потом одна из них вцепилась другой в волосы, чуть не упав с трибуны.

Выложившая видео пользовательница соцсетей Дарья Мускатина, отметила, что концерт проходил в Таллинне 11 марта и она «оказались в самом жарком эпицентре событий».

«Вид на Валеру загородили», — назвала Мускатина причину потасовки, отметив, что на мероприятии не было фан-зоны и женщины начали танцевать, встав с места, что не понравилось окружающим.

Весной 2023 года СМИ начали сообщать об отмене концертов Меладзе в российских городах. Певец был одним из первых российских артистов, выступивших против конфликта на Украине, и в итоге уехал за границу.

Недавно стало известно, что Валерий тайно приехал в Москву перед своим мировым турне в сопровождении дочерей Софьи и Арины, а также других членов семьи, и посетил могилу отца.