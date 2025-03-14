Дочь Юлии Началовой рассказала, как ей удалось справиться со смертью мамы

Дочь Юлии Началовой откровенно рассказала, как ей удалось справиться со смертью мамы: «До сих пор больно и страшно»
16 марта исполнится шесть лет со дня, когда не стало певицы Юлии Началовой. На момент смерти артистки ее дочери от футболиста Евгения Алдонина Вере было всего 12 лет. В откровенном интервью порталу «Страсти» Вера Алдонина рассказала, каково было пережить случившееся в столь юном возрасте.
По словам девушки, возвращаться в те дни ей «до сих пор страшно и больно». Она честно говорит: время не лечит, и родные Началовой не смирились с этой утратой.
«Скажу честно, есть вопросы, которые, несмотря на прошедшие годы, очень ранят. Для нас единственным возможным решением стало хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело», — высказалась Алдонина.
Отвечая на вопрос, жалеет ли Вера о чем-то недосказанном, она признается, что каждый день говорила маме о своей любви, но готова была бы сказать об этом еще тысячу раз.
«Каждый день, проведенный с мамой, навсегда останется в моем сердце. Улицы, даты, места — все это в моих воспоминаниях», — добавила она, говоря о самых ярких моментах детства.
Кстати, в этом же интервью Вера Алдонина рассказала, какие качества ее восхищали в Юлии Началовой как в артистке. Уверены, сама Вера во многом будет похожей на свою маму в работе — сейчас девушка учится во ВГИКе на курсе звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова.
«Профессионалом своего дела мама стала еще в юные годы и уже много лет является практически эталоном для людей, занимающихся вокальным искусством. Ее профессионализм, целеустремленность, полное погружение в творчество, неустанная работа над собой и над своим текстом и звучанием, любовь к собственному делу не могут не восхищать и не вдохновлять», —Вера Алдонина в разговоре с порталом «Страсти».