Дочь Юлии Началовой рассказала, как ей удалось справиться со смертью мамы

16 марта исполнится шесть лет со дня, когда не стало певицы Юлии Началовой. На момент смерти артистки ее дочери от футболиста Евгения Алдонина Вере было всего 12 лет. В откровенном интервью порталу «Страсти» Вера Алдонина рассказала, каково было пережить случившееся в столь юном возрасте.

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По словам девушки, возвращаться в те дни ей «до сих пор страшно и больно». Она честно говорит: время не лечит, и родные Началовой не смирились с этой утратой.

«Скажу честно, есть вопросы, которые, несмотря на прошедшие годы, очень ранят. Для нас единственным возможным решением стало хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело», — высказалась Алдонина.

Отвечая на вопрос, жалеет ли Вера о чем-то недосказанном, она признается, что каждый день говорила маме о своей любви, но готова была бы сказать об этом еще тысячу раз.

«Каждый день, проведенный с мамой, навсегда останется в моем сердце. Улицы, даты, места — все это в моих воспоминаниях», — добавила она, говоря о самых ярких моментах детства.

Кстати, в этом же интервью Вера Алдонина рассказала, какие качества ее восхищали в Юлии Началовой как в артистке. Уверены, сама Вера во многом будет похожей на свою маму в работе — сейчас девушка учится во ВГИКе на курсе звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова.