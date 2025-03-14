Друг Яниса Тиммы жестко высказался о поведении Седаковой

Друг баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининьш возмутился поведению экс-супруги спортсмена Анны Седоковой. Как сообщает Starhit, он отметил, что артистка отказывается отдавать личные вещи бывшего мужа и родным, и полиции.

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Напомним, что сейчас Седокова готовится выпустить новую песню. Она заявляла, что композиция будет посвящена Тимме и в ней будет «ответ» и ее «история». В соцсетях Лининьш отметил, что всего спустя три месяца после трагедии певица продолжает жить так, словно ничего не произошло.

«Интересно, что же мы услышим в этой новой песне? Наверное, Анна наконец выразит хоть малейшее сочувствие родителям Яниса? Или ответит наконец на столь мучительные для близких Яниса вопросы: о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Может, расскажет, почему не отдает ни один из Яниса телефонов ни родителям, ни полиции?» — написал друг Тиммы.

Он также упрекнул Седокову в том, что она задерживала подписание документов для возвращения баскетболиста домой, не явилась на опознание тела и не помогла с оплатой похорон. Однако, по мнению Лининьша, главный вопрос в другом — почему артистка игнорирует подписание документов для развода с Тиммой. Это мешает родителям умершего и его ребенку претендовать на наследство.

«Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в РФ — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли это счастливый конец…» — заключил Лининьш.

В середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В конце года иск Седоковой был удовлетворен. В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.