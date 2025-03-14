«Дальше будет жесть»: Лера Кудрявцева сообщила об отъезде из России

Лера Кудрявцева неоднократно называла себя трудоголиком. 53-летней телеведущей крайне сложно найти в графике время на отдых. Но звезда все же решила сделать паузу и отправилась в путешествие в Дубай.

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Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что у нее образовалось пять дней выходных, и их блондинка решила потратить с умом.

«У меня образовалось пять дней выходных, решила съездить отдохнуть, потому что дальше будет жесть. Работа, работа и работа. Взяла сестру, и мы прилетели в Дубай», — рассказала Лера в своем личном блоге.

Кудрявцева очень рада, что у нее наконец появилась возможность отдохнуть. Лера посоветовала подписчикам сделать паузу и пожелала мира во всем мире.

У звезды есть сестра Оксана Жукова, которая живет в Болгарии и присматривает за мамой. Валерия называет Оксану своим ангелом-хранителем и всегда восхищается своей родственницей.

Лера Кудрявцева сделала дочери и внуку неожиданный новогодний подарок

В 2013 год Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Год назад телеведущая объявила о разводе с супругом из-за его алкоголизма, но позже решила дать ему второй шанс и сохранить семью.

В феврале дочь телеведущей тяжело заболела. Из-за этого Кудрявцева начала давать наследнице антибиотики.