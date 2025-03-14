Дубцова раскрыла подробности конфликта с оскорбившим ее Шаляпиным

Певица Ирина Дубцова ответила Прохору Шаляпину на слова о «сбитом летчике». Об этом стало известно в эфире шоу «Алена, блин!».

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Новой героиней выпуска стала Карина Нигай. Во время авторского шоу стилиста Прохор Шаляпин нелестно высказался в адрес Ирины Дубцовой. Карина решила узнать мнение певицы о скандале и позвонила ей прямо на съемках. Как выяснилось, Дубцова даже не знала о словах Шаляпина. Разобравшись в ситуации, Ирина заявила о безразличии и колко высказалась об обидчике.

«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, все равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — заявила артистка.

Ирина уточнила, что выше по статусу, чем Прохор. Самого же обидчика она считает «своеобразным» и эпатажным человеком. В качестве доказательств своих слов Дубцова вспомнила, как коллега ставил ей свечки за упокой.

«Единственное, что он с подружками-завистницами моими волгоградскими когда-то мне свечки за упокой ставил. Но мне настолько смешно это все. Просто, вы сами понимаете, называть меня «сбитой летчицей»... Я человек уже другого статуса», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что концерты Дубцовой в Сибири сорвались из-за обвиненного в краже организатора.