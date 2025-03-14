На уехавшего в США внука Пугачевой подали в суд

Ростовский предприниматель подал в суд на уехавшего в США внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его жену Алену Краснову. Об этом заявила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

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По данным Мартыновой, речь идет об иске Олега Кацубы. Он потребовал с Красновой 2,3 млн рублей. Торговый дом Преснякова «Нико спорт» выступает в деле третьим лицом. Кацуба и Пресняков вместе владеют организацией, а Краснова там числится гендиректором.

Что стало причиной иска — неизвестно. Конфликт мог возникнуть на фоне финансовых трудностей компании. Организация «Нико спорт» занимается установкой уличных тренажеров, в том числе по госконтрактам. С 2022 года бизнес терпит убытки и не развивается.

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Напомним, что Пресняков и Краснова переехали в США в 2022 году. Там внук Пугачевой начал карьеру в сфере создания клипов под псевдонимом Nick Pres.