Слепаков* обжаловал иноагентский штраф

Артист Семен Слепаков* пытался добиться в суде снижения штрафа, который ему назначили за посты в мессенджере Telegram без маркировки иностранного агента. Как сообщает РИА Новости, 5 марта Мосгорсуд утвердил наказание в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что адвокат Слепакова* подал жалобу. В ней он ссылался на то, что вина артиста в административном правонарушении не доказана, а повод возбуждения дела «является незаконным». В апелляции суд призвали отменить штраф в 30 тысяч рублей или снизить его. В результате эти доводы признали несостоятельными, а привлечение Слепакова* к ответственности — законным.

Напомним, что в марте 2022 года Слепаков* уехал из России в Израиль. 14 апреля 2023 года артист был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.

*внесен в список иностранных агентов Минюстом России