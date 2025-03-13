Бородину в мини-платье раскритиковали за «заказные комментарии»

Телеведущая Ксения Бородина снялась в мини-платье в горах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксению Бородину в красном мини-платье раскритиковали за «заказные комментарии». По словам подписчиков, телеведущая заказывает комментарии с похвалой своего образа и себя.

До этого Ксения Бородина спровоцировала слухи о беременности.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Звезда не раскрывает дату свадьбы, но она уже начала подготовку к ней. Блогер признавалась, что переживает из-за организации праздника. По словам телеведущей, она хочет, чтобы торжество получилось красивым, особенным и невероятным. Бизнесвумен уточнила, что пока не выбрала себе свадебное платье. Она хочет минимум два раза сменить наряд. Также Бородина планирует устроить дресс-код для гостей, чтобы общая «картина была гармоничной и эстетичной».