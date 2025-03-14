Раскрыта предложенная Седоковой сумма за первое интервью после трагедии с бывшим мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 миллионов рублей за первое интервью после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — сообщила артистка.

Певица отметила, что на данный момент может разговаривать «лишь языком музыки». «Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — добавила она.