Только язык музыки: Анна Седокова рассказала, почему отказалась от интервью за 10 млн рублей
Певица Анна Седокова подтвердила информацию, что ей предложили снять интервью после гибели Яниса Тиммы. Только артистка отметила, что сама не просила денег — организаторы встречи сами предложили большую сумму.
Речь идет о 10 миллионах рублей. Седокова вышла на связь в соцсетях после слухов об интервью. Он написала, что пока не готова в таком формате общаться с аудиторией. Анна намерена выразить свои мысли с помощью песен и музыки.
«Я сейчас могу разговаривать лишь языком музыки, выворачивая душу на изнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — заявила исполнительница.
Ранее сообщалось, что Седокова постепенно возвращается к творческой деятельности. Она записала композицию после самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы, которую посвятила трагичному событию. Кода выйдет трек, пока не известно.