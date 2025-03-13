На Zivert подали в суд больше 20 человек

Коллективный иск к певице Zivert из-за отмены и нескольких переносов концерта артистки в Мурманске подал 21 человек. Об этом сообщает местное издание B-port.

© Lenta.ru

Изначально выступление известной певицы в Мурманске было назначено еще на 2020 год, но было отменено из-за пандемии коронавируса. В последствии концерт переносили еще несколько раз. Среди причин назывались, например, плохое самочувствие и болезнь Zivert.

После того, как зрителям, не дождавшимся выступления, организатор отказался возвращать деньги за билеты, в дело вмешался Роспотребнадзор и помог подготовить коллективный иск. Всего истцов могло быть 40, но только 21 человек предоставил документы в установленный срок.

Ранее стало известно, что накануне концерт Алексея Глызина отменили за несколько минут до начала. Была названа причина срыва выступления.