Нигай публично извинилась перед Бородиной и Сердюковым

Пару месяцев назад Виктория Боня и Алена Водонаева стали гостьями шоу Карины Нигай «Сплетница». По названию проекта понятно, что собрались девушки не просто так, а пообсуждать самое горячее из мира знаменитостей. Попала под раздачу и Ксения Бородина с ее бойфрендом Николаем Сердюковым. Ну, самой телеведущей не прям чтобы досталось. Обсуждали, скорее, подходит ли ей блогер по статусу. Там же Виктория Боня заметила: ходят слухи, якобы Сердюков порой даже поднимает руку на Ксению.

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Мог бы разрастись скандал, но Бородина быстро ответила экс-участницам «Дома-2», а те не стали раздувать из мухи слона. На том и порешали. Однако обиду Бородина все-таки затаила, причем вдобавок еще и на ведущую шоу. Карину Нигай эта тема, кажется, не оставляла в покое. В свежем выпуске YouTube-шоу Алены Жигаловой она объяснилась публично и принесла свои извинения возлюбленным. Я Колю знаю очень давно. Он бывший муж моей лучшей подруги. Коля не тот человек, который может кого-то поколачивать, у него нет такой функции, особенно по отношению к женщинам. Но! У меня шоу, я не могу сказать: "Нет, Колечка хороший, девочки, зачем вы на него наезжаете?" И еще момент, за который Ксюша на меня обиделась. Это когда Боня сказала, что Коля человек хороший, потому что покорил Эльбрус. И я спрашиваю у Бони: "А покорение горы — это признак хорошего человека? Потому что, например, мой бывший муж покорил Эверест, но от этого лучшим человеком он не стал". Но я не сказала, что Коля плохой. Я к Коле очень хорошо отношусь... Я приношу свои извинения Ксюше и Коле за то, что я как-то затронула их чувства. У меня не было такой цели. Я лично ничего плохого не говорила, я задавала вопросы. Но я, как хорошая знакомая, могла защитить Колю

Нигай заметила, что и у нее в свою очередь к Бородиной могут возникнуть некоторые вопросы. Так, к примеру, ведущая утверждала, что именно Николай привел Карину на телевидение. Фешн-блогер утверждает, что все было вовсе не так.