Стало известно о подготовке Лепса к свадьбе с 19-летней Кибой

Народный артист России, певец Григорий Лепс готовится к свадьбе с 19-летней Авророй Кибой и уже приобрел пиджак для торжества. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По его данным, он планирует устроить «шикарную свадьбу». Сама невеста призналась, что у нее будет три подвенечных платья, дизайн которых она разрабатывает самостоятельно вместе с известным российским брендом.

Певец отметил, что хочет привести себя в форму до свадьбы.

«Я в тренажерном зале каждый день. В лучшем случае через день. Я не занимаюсь спортом, занимаюсь физкультурой. В этом возрасте спортом заниматься уже сложновато. Грубо говоря, поддерживать себя в нормальной физической форме вполне возможно», — поделился Лепс.

3 марта Григорий Лепс признался, что хочет завести еще минимум двух детей. В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей. В марте 2025-го народный артист заявил, что свадьба состоится летом. Он также хотел бы обвенчаться с Кибой.