Боярский рассказал, почему не поет в кругу друзей

Легендарный актер и певец Михаил Боярский в свежем интервью рассказал, почему он не хочет петь в кругу друзей. Его слова приводит Teleprogramma.org.

Артист признается, что он принципиально не поет в кругу друзей. Он подчеркнул, что делает это исключительно в тех случаях, если это требуется для работы, а именно для фильма или спектакля, но в кругу друзей актер предпочитает этого не делать.

Боярский объяснил это тем, что у него такие друзья, что они «уши заткнут», если услышат, как он поет.

В интервью 75-летний артист также выразил уверенность в том, что необходимо четко определять границы своих возможностей и не браться за дела, для которых не хватает способностей. Он открыто выступает с критикой молодых артистов, не признавая в них талантов.

Актер указал, что сегодня есть множество людей, выбившихся в эфир «не по заслугам», и их показывают на телевидении «с утра до вечера». Он задался вопросом о том, неужели редакторы не понимают, что это «вызывает отвращение».

Боярский добавил, что не собирается предпринимать каких-либо действий по этому поводу, поскольку он слишком привередлив, чтобы связываться с этим.