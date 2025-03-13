Кравец объяснила, почему никто не покупает дом Пугачевой

Дом певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* в деревне Грязь не интересен обеспеченным покупателям, так как никто из них не хотел бы «получить удар по репутации». Об этом заявила «Московскому комсомольцу» певица и светская львица Алена Кравец.

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Ранее стало известно, что замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне начали готовить к продаже. Специалисты отмывают его от «пугачевской плесени» — так рабочие назвали мох, покрывший стены дома и забор. При этом, по данным СМИ, на содержание особняка ценой примерно в 1 млрд рублей ежемесячно приходится тратить до 500 тысяч рублей.

По мнению Алены Кравец, олигархи не заинтересованы в покупке дома Пугачевой, несмотря на то, что он «хороший и добротный».

«А зачем им дом с такими метками покупать? Мы знаем прекрасно, к кому их причисляют. И купить такой объект - это же сразу удар по репутации. Еще будут причислять к финансированию кого-то. Никто не будет рисковать», - пояснила она.

При этом светская львица уверена, что на Кипре Пугачевой некомфортно, и они с мужем уже жалеют о том, что уехали из России, так как «гораздо больше потеряли, чем приобрели».

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.