Треки «Касты» убрали из стримингов
Треки группы «Каста» убрали из стримингов. Об этом сообщает РИА Новости.
В сервисе Apple Music нет никаких песен коллектива, в »Яндекс Музыке» можно послушать лишь записи с концертов.
По словам представителей «Яндекса», группа изъяла треки из сервиса по собственному желанию.
Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ.
В начале марта музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.
«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить», — заявил Михаил Епифанов (он же – Шым).