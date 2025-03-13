Треки «Касты» убрали из стримингов

Треки группы «Каста» убрали из стримингов. Об этом сообщает РИА Новости.

В сервисе Apple Music нет никаких песен коллектива, в »Яндекс Музыке» можно послушать лишь записи с концертов.

По словам представителей «Яндекса», группа изъяла треки из сервиса по собственному желанию.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ.

В начале марта музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.