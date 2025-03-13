Актера Ким Су-хена обвинили в отношениях с Ким Сэ Рон до совершеннолетия

Звезду корейских дорам Ким Су-хена обвинили в отношениях с актрисой Ким Сэ-рон, когда той было всего 15 лет. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на южнокорейский канал YouTube под названием Hoverlab.

В новом ролике скандального канала, опубликованном после кончины актрисы, говорится, что 37-летний Су-хен встречался с ней в течение шести лет.

Агентство актера Goldmedalist заявило, что «прояснит факты и ответит на беспочвенные слухи» в «ясном и обоснованном сообщении», а утверждения Hoverlab назвало беспочвенными.

При этом Hoverlab опубликовал несколько совместных видео звезд и ранее не публиковавшуюся фотографию Ким Су-хена, целующего Ким Сэ-рон в щеку.

Пользователи сети в комментариях отметила отметили, что актрисы не стало в день рождения Ким Су-хена, и тот не пришел на прощание с подругой.

Последняя публикация актера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от 12 февраля собрала более 193 тысяч комментариев, авторы которых обвиняют его в совращении несовершеннолетней и призывают студии к бойкоту Су-хена. После обвинений актер потерял более полумиллиона подписчиков в Instagram, несколько брендов убрали рекламу с его участием.

Ким Сэ-рон ушла из агентства Goldmedalist в 2022 году после скандала с ДТП в 2022 году. Девушка управляла автомобилем в нетрезвом виде и врезалась в деревья, ограждения и трансформатор. Вследствие этого в течение некоторого времени была обесточена часть сеульского района Каннам, и актрисе пришлось возмещать ущерб местным предпринимателям.

В марте 2024 года в своем аккаунте в соцсетях девушка опубликовала фото с Ким Су-хеном, прижавшим к ней лицо, но сразу же удалила. Тогда Goldmedalist отрицало, что артисты встречаются.

Известно, что контент канала Hoverlab суды не раз признавали клеветническим.

24-летнюю актрису нашли без признаков жизни в ее квартире в середине февраля.