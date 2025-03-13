Ани Лорак вышла замуж во второй раз

46-летняя певица Ани Лорак снова вышла замуж. Как сообщает Starhit, новым супругом артистки стал испанец Исаак Виджраку, который сделал предложение избраннице еще в сентябре 2024 года.

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Лорак и Виджраку встречались по крайней мере с 2023 года — тогда общественность впервые узнала об их романе. Они регулярно публиковали в соцсетях совместные снимки и признавались друг к другу в любви. О самом бракосочетании известно мало — пара не спешит делиться подробностями торжества. Известно, что праздник прошел на Мальдивах в узком кругу.

«Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям», — написала Лорак в соцсетях.

Напомним, что первый муж Лорак — гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу. Они поженились в 2009 году и развелись в 2019 году. В браке Ани родила дочь Софию. После она некоторое время встречалась с саунд-продюсером Егором Глебом.