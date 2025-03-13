Амаяк Акопян пожаловался на тяжелое психофизическое состояние

Заслуженный артист России иллюзионист Амаяк Акопян сообщил, что его мучают сильные боли из-за старой травмы спины. Его комментарий приводит «Абзац».

«Я пребываю в тяжелом психофизическом состоянии и живу на обезболивающих», — заявил 68-летний Акопян.

Иллюзионист добавил, что почти не выходит из дома из-за проблем со здоровьем.

По словам артиста, ему требуется операция на позвоночнике. «Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло», — объяснил он.

В апреле 2024 года Акопян сообщил, что отказался от лечения за границей. «Не хочу ни в Германию, ни в Израиль, ни в Америку — никуда не хочу! Я верю только нашим медикам», — отметил он. Иллюзионист также рассказал, что на его состояние повлияла профессиональная деятельность: все трюки он выполнял без дублеров, поэтому у него были переломы и трещины позвоночника.

Ранее Акопян пожаловался на размер своей пенсии. Иллюзионист напомнил, что «объездил полмира, привозил чемоданами валюту родине», однако после распада СССР оказался никому не интересен.