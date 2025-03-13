Уехавшая из России певица Алла Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года. Об этом пишет издание «Абзац».

© Passion.ru

В последнее время в СМИ регулярно распространяются сведения о том, что Примадонна постепенно избавляется от всей недвижимости в России. Однако в реальности, как выяснили журналисты «Абзаца», ситуация обстоит иначе.

Так, помимо замка в подмосковной деревне Грязи у народной артистки СССР есть дача на Истринском водохранилище. Пару лет назад исполнительница переписала ее на старшего внука Никиту Преснякова, который эмигрировал в США. Возле загородного особняка Пугачева долгие годы арендовала прибрежную зону.

В Администрации городского округа Солнечногорск Московской области раскрыли, что покинувшая РФ певица собирается арендовать объект вплоть до 2057 года – тогда ей исполнится 107 лет.

При этом после отъезда в Израиль певица некоторое время не платила аренду за прибрежную зону на водохранилище. Тогда она задолжала администрации Солнечногорска 50 тысяч рублей. Однако знаменитости все-таки удалось погасить просрочку.