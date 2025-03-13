Меладзе «нахватал» штрафов за нарушение ПДД в Москве

Певца Валерия Меладзе за время его визита в Москву трижды ловили на превышении скорости в центре столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Первый раз Меладзе нарушил правила движения на Можайском шоссе — в начале февраля он проехал на своем Mercedes-Benz G-Class мимо камеры на высокой скорости. На следующий он снова нарушил скоростной режим, но уже возле гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте.

Позднее еще одна машина Меладзе Mercedes-Benz GLS 400 превысила скорость на Варшавском шоссе. У обоих транспортных средств номера с цифрами 525 — такие есть у большинства автомобилей Меладзе. Также певца оштрафовали за остановку в неположенном месте.

По данным канала, всего Меладзе пришло штрафов на сумму 7 тысяч рублей. Артист выплатил их перед вылетом в Баку, откуда он отправился в мировое турне.

Напомним, что за минувшие месяцы СМИ дважды сообщали о визитах Меладзе в Россию. Сперва он приехал в Москву в январе — тогда он посетил могилу отца в годовщину его смерти. В конце февраля его заметили в аэропорту Шереметьево — по данным Mash, в этот раз певец побывал в российской столице для решения «бизнес-вопросов».