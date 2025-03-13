Валерий Меладзе оплатил штрафы за нарушение скорости

Известный певец Валерий Меладзе нарушил ПДД в Москве. Как сообщает портал SHOT, во время своего недавнего визита в столицу, артист попал под радары дорожных камер трижды, превысив скорость в центре города.

По данным источников, в начале февраля Меладзе был замечен за превышением скорости на Можайском шоссе, а на следующий день его автомобиль был зафиксирован камерой возле гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте. Также другой его автомобиль, Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC, был замечен на Варшавском шоссе с теми же «ангельскими номерами» 525. Артист также получил штраф за остановку в неположенном месте.

Общая сумма штрафов составила 7 тысяч рублей, которые Меладзе оплатил перед вылетом в Баку на мировое турне.

Кроме того, как ранее сообщал SHOT, певец продолжает жить в России, несмотря на свои гастроли за границей. Для постоянного проживания Меладзе приобрел элитный особняк в закрытом жилом комплексе «Миллениум-парк» стоимостью около 350 миллионов рублей. После скандального концерта в Дубае, когда он произнес фразу «Слава Украине», артист обычно старался избегать публичных появлений в России, однако теперь они все равно стали более частыми — его заметили на кладбище, где он посетил могилу отца, а позже и в аэропорту Шереметьево.