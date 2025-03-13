Молодую жену Диброва заподозрили в поисках любовника

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина, поделилась откровенными фотографиями с Сейшельских островов. В своем посте в социальных сетях она заранее прокомментировала возможные негативные отзывы.

"Ну поехали…худа/толста/раздета…налетайте", — иронично заметила блогер, готовясь к волне критики.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать:

"Голодна", "Неудовлетворена", "Это для потенциального молодого?", "Вам надо молодого и горячего парня", "Для кого эти показушки?", "Ищет любовника, наверное", "Шикарная женщина, не слушайте хейтеров", "Боже, богиня. Идеальная", "Вы всегда хороши, в любом наряде и без".

История любви Полины (в девичестве Наградовой) и Дмитрия началась в Москве, когда молодая модель участвовала в конкурсе красоты. Их отношения развивались стремительно, и в 2009 году 19-летняя красавица стала женой 49-летнего шоумена. Сегодня у пары трое детей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 9-летний Илья.

В 2022 году Полина призналась, что сделала пластическую операцию по коррекции груди. По ее словам, решение давалось нелегко, и она долго откладывала процедуру по различным причинам.

Целью было вернуть форму, которая была до беременности и похудения. После выбора хирурга Полина решилась на операцию, результатом которой осталась довольна как она сама, так и ее супруг.