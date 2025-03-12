Егор Крид возмутился поведением хейтеров

Егор Крид эмоционально обратился к интернетным хейтерам, которые зачастую теряют чувство меры.

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Певец оставил соответствующий гневный пост в личном блоге.

«До сих пор удивляюсь, как много больных на голову, злых, обиженных жизнью мразей в инете. Чем вообще ты должен быть, чтобы писать любую грязь в комментах?! Ладно я привык к сумасшедшему хейту за любое свое действие, что бы я ни сделал, но неокрепшие умы — это же такой слом…» — возмутился Крид.

По его словам, неподготовленные люди просто-напросто не выдерживают натиска и «делают в ответ ужасные вещи».

Также Егор отметил, что под роликами у людей с ограниченными возможностями творится ад. «Люди смеются над неизлечимыми болезнями так жестко, будто они бессмертные и бессердечные. Так не должно быть», — написал Крид.

Певец не в первый раз проявляет себя как заступник. Ранее он встал на сторону девочки-квадробера, которую прилюдно оскорбила Миа Бойка. А до этого Егор поддержал Ольгу Бузову в ее конфликте с Ириной Салтыковой.