Бывшая возлюбленная российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова снялась за поцелуем с предполагаемым бойфрендом Тарасом Романовым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

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Манекенщица в черном мини-платье с глубоким декольте снялась на вечеринке в Париже. На фото она предстала вместе с Тарасом Романовым, который обнимал ее и целовал в щеку. Пара вновь спровоцировала слухи о своем романе, после нескольких совместных появлений на публике.

На прошлой неделе модель впервые вышла в свет с предполагаемым бойфрендом Тарасом Романовым. Они посетили гала-ужин в Париже. Позднее предпринимательница Оксана Бондаренко разместила в соцсетях фото, где Перминова и Тарасов обнимались на светском вечере.

25 декабря 2024 года Елена Перминова сообщила о разрыве с миллиардером Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. У экс-возлюбленных есть четверо детей. Модель и бизнесмен воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Ранее Александр Лебедев впервые высказался о расставании с Еленой Перминовой.