Анна Седокова рассказала о работе с Антонио Бандерасом

Анна Седокова получила очень милый подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с ее фотографией на обложке. В запрещенной соцсети певица похвасталась подарком и вспомнила о съемках того самого номера.

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Тогда Седоковой довелось сниматься с Антонио Бандерасом. Исполнительница рассказала, каким ей тогда показался актер.

«Он такой очаровательный и невероятный», — поделилась Анна с подписчиками, пролистывая страницы журнала.

Кстати, по словам Ани, со съемки для MAXIM прошло почти девять лет! Нет, мы не плачем, просто время в глаз попало.

Ранее Анна Седокова призналась, что записала песню — своеобразный ответ покойному экс-супругу Янису Тимме.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, я не могу говорить. В понедельник начнем готовить релиз», — рассказывала певица.

Тогда же экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала фрагмент нового трека, в котором пелось о ее разбитом сердце.

«Прошелся по нашей любви с небывалой и странной жестокостью», — гласит одна из строчек в песне.

В феврале Анна Седокова также вернулась к концертной деятельности. В День всех влюбленных состоялось ее первое выступление после смерти баскетболиста и ее бывшего возлюбленного Яниса Тиммы. Примерно в это же время Седокова вернулась в соцсети, где рассказала, как справлялась с труднейшим периодом, а также о том, как о смерти спортсмена узнал ее 7-летний сын Гектор. На откровения певицы отреагировал отец Тиммы, довольно жестко высказавшись об артистке.