Бизнес Якубовича оказался под угрозой закрытия

Бильярдный бизнес телеведущего Леонида Якубовича оказался под угрозой закрытия. Как сообщает Telegram-канал Mash, компания несет убытки и не способна оплатить аренду помещения — через суд с нее взыскали 219 тысяч рублей.

Речь идет о фирме «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко». Она появилась в 2005 году в Гвардейске Калининградской области. Якубович владеет 24% организации. В первые пять лет дела шли хорошо — телеведущий помогал с продвижением, а столы заказывали крупнейшие клубы Москвы и Санкт-Петербурга. После бизнес просел и начались проблемы.

В конце декабря в отношении компании подали иск в суд. Бильярдная арендовала помещения, однако не исполняла свои финансовые обязанности. В результате с мастерской взыскали 219 тысяч рублей за необоснованное обогащение и 15 тысяч рублей государственной пошлины. Mash отмечает, что это происходит на фоне сильного снижения выручки — только за 2023 год она упала на 56%.