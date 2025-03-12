Популярный блогер «отрекся» от Украины ради российского гражданства

Украинский блогер Артур Бабич заявил, что подал документы на оформление российского гражданства. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Перестаньте меня называть украинским тиктокером», - сказал Бабич.

Бабич опубликовал свое фото, которое он сделал у Многофункционального миграционного центра в Москве. Туда он приехал вместе с документами.

«Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом», — написал он в одном из постов.

Напомним, что Бабич родился в Кривом Роге на Украине. После начала спецоперации он вместе с блогером Даней Милохиным переехал в США, а после — в Армению. Бабич заявлял о своем желании переехать в Россию еще в 2024 году. Он признавался, что жалеет об отъезде из страны и хочет как можно скорее в нее вернуться.