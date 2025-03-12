Раскрыты условия для выступления Софии Ротару в России

Lenta.ru

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что советская и украинская певица София Ротару может выступить в России за сумму от 10 миллионов рублей. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

Раскрыты условия для выступления Софии Ротару в России
© globallookpress.com

По словам продюсера, финансовое положение Ротару позволяет ей отказаться от концертов.

«Она заработала на достаточно хорошую жизнь. Выступает крайне редко, для коллег, тех или иных чиновников», — сообщил Дворцов.

Тем не менее медиаменеджер предположил, что артистка приехала бы в Россию с концертом за многомиллионный гонорар.

«Она может выступить в нашей стране за весомый гонорар, не меньше 10−13 миллионов рублей», — считает он.

Ранее автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов прокомментировал «отмену» певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару, осудивших проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Шоу-бизнес
Сергей Дворцов
Александр Шаганов
София Ротару
Алла Пугачева
Украина
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