Молодая жена Петросяна оплатила часть долгов за коммуналку

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оплатила часть долгов за коммунальные услуги. Как сообщает Telegram-канал Shot, после публикаций в СМИ она выплатила 128 тысяч рублей за квартиру в Хамовниках.

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Ранее Shot писал, что Брухунова накопила более 300 тысяч долгов за услуги ЖКХ. Канал утверждал, что женщина годами не платила за элитную квартиру в ЖК «Садовые кварталы». Супруга юмориста опровергала информацию, и говорила, что никаких задолженностей у нее нет.

По данным канала, Брухунова все же начала платить по долгам. Отмечается, что долг за капремонт у супруги Петросяна копится с 2023 года — за это время он вырос со 113 до 179 тысяч. Фонд капитального ремонта также подавал на нее в суд за неуплату.