У актера Ефремова нашли еще одно основание для УДО

У актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за дорожно-транспортное происшествие, диагностирована язва желудка. Это может помочь ему получить право на условно-досрочное освобождение (УДО), передает Mash.

По данным Telegram-канала, актера госпитализировали с резкими болями в животе еще перед Новым годом. Из исправительной колонии он был доставлен в больницу города Алексеевка Белгородской области.

«Там диагностировали сразу две прободные язвы желудка. Следом стационар и 10 дней в палате — с лечением и диетой», — говорится в публикации.

В настоящее время Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии. Вопрос о его УДО будет рассмотрен в суде 24 марта. Все необходимые документы из медицинского учреждения уже получены, пишет канал.

В феврале Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Подчеркивалось, что в Алексеевский суд Белгородской области поступили материалы дела.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон в центре Москвы, в результате чего погиб водитель-курьер. В своем последнем слове в суде актер признал вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет и 6 месяцев колонии. Осенью 2024 года адвокат Юрий Падалко заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.