Metallica анонсировала концертный фильм с виртуальной реальностью

Группа Metallica анонсировала новый иммерсивный концертный фильм. Его отличительной особенностью станет применение технологий виртуальной реальности.

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Отмечается, что проект был создан совместно с компанией Apple. В этой связи оценить концертный фильм смогут зрители, которые приобрели себе очки смешанной реальности Apple Vision Pro. В концертник, который появится 14 марта, вошли кадры с недавнего тура группы «M72», а именно с шоу в Мехико. Фанатам пообещали сверхвысокое разрешение, пространственный звук и беспрецедентный доступ к разным точкам обзора.

«С Metallica на Apple Vision Pro вы чувствуете себя так, как будто вы там: в первом ряду, за кулисами и даже на сцене с одной из величайших групп всех времен», - заявил вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен.

Ранее группа Metallica пожертвовала полмиллиона долларов США на ликвидацию последствий лесных пожаров в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».