Нюша вышла в свет в блестящих микрошортах

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в блестящих микрошортах. Издание The Voice опубликовало видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Нюша посетила ужин Voice, который прошел 11 марта в рамках премии ЖАРА Music Awards. Поп-исполнительница появилась на мероприятии в образе черного цвета, состоящем из блузки, кожаной куртки, блестящих микрошортов и плотных колготок. Певица добавила к наряду массивные серьги и туфли на каблуках. Знаменитости сделали гладкую прическу и макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

На закрытом ужине также появились Ольга Бузова, Люся Чеботина, Клава Кока, Григорий Лепс и другие звезды.

В конце января Нюша вышла в свет в компании звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина. Певица и экстрасенс посетили вечеринку портала theDay в честь китайского Нового года. Они вместе позировали перед фотографами. Поп-исполнительница была одета в красно-белое платье, а ее спутник выбрал черный жакет с изображением китайского дракона на спине и брюки.

На прошлой неделе Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» прокомментировала свои отношения с Егором Кридом. Она назвала роман с артистом одним из самых ярких в своей жизни и отметила, что за годы после расставания они прошли «серьезную трансформацию».