Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

Российская актриса Екатерина Волкова опубликовала фото паспорта и анкеты с вопросами о браке и спровоцировала слухи о разводе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Звезда сериала «Воронины» написала, что в ее жизни случилось два события, которые разделят все на «до» и «после».

«Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше все будет иначе. С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога», — поделилась Волкова.

Артистка также уточнила, что на данный момент не готова делиться деталями, но попросила «держать за нее пальчики».

Ранее певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что ей некогда общаться с мужчинами.