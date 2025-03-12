Ксения Собчак станцевала с Тимати на вечеринке в Куршевеле

Журналистка Ксения Собчак станцевала с рэпером Тимати на вечеринке в Куршевеле. Телеведущая опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике Ксения Собчак и Тимати стояли на танцполе одного из клубов Куршевеля. Журналистка была запечатлена в черном жакете, а рэпер — в темной футболке с принтом и очках. Телеведущая вспомнила о том, как они с музыкантом выпустили совместную песню «Потанцуй со мной» в 2006 году.

«Потанцуй со мной» двадцать лет спустя», — пошутила Собчак.

На прошлой неделе сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике 8-летний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.

«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?» — заявил мальчик.

Возмущение сына повеселило Собчак. Телеведущая задалась вопросом, что именно она делает в TikTok, на что мальчик ответил, что, возможно, ей стоит посмотреть самостоятельно, так как «он не хочет позориться».