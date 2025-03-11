Стало известно, сколько Анна Седокова просит за интервью о Янисе Тимме

Певица Анна Седокова постоянно жалуется в соцсетях на то, что на ее долю выпали тяжелые испытания после смерти экс-супруга Яниса Тиммы, пишет «Московский комсомолец».

Кроме того, певица выразила готовность к откровенной беседе с представителями одного из центральных телеканалов.

Телеведущие также проявили интерес к встрече. Так, с Анной уже общался Андрей Малахов, настойчиво приглашал ее в свое рейтинговое ток-шоу на телеканале «Россия-1».

Из-за похорон экс-мужа Анны Седоковой разразился скандал

Вместе с тем, до настоящего момента ни одной программе не удалось заполучить экс-вокалистку «ВИА Гры», так как за свое интервью она желает получить 10 млн рублей.

Напомним, что бывший муж Седоковой — баскетболист Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После этого певицу стали активно травить в интернете, обвинять ее в том, что она якобы довела спортсмена до самоубийства.