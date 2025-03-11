Яна Поплавская раскритиковала Кучеру из-за защиты Киркорова

Актриса Яна Поплавская раскритиковала телеведущего Оскара Кучеру из-за его защиты Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт произошел после того, как Филиппа Киркорова наградили званием «Певец года» за песню «Черная пантера». Изначально этот факт не понравился певице Вике Цыгановой, которая заявила, что певец не заслужил таких почестей, потому что в 2024 году он не выпустил ни одной «народной и патриотической песни».

На защиту Киркорова встал Оскар Кучера. По его словам, «не одним патриотизмом на сцене жив человек», а Киркоров заслужил награду из-за своего таланта. В ответ на это, Цыганова обвинила Кучеру в том, что он «клепает заказуху», «сидит в гнилом голубом болоте», а также не разбирается в музыке и вкусах простых россиян.

В какой-то момент в скандал вмешалась и Яна Поплавская. Она встала на сторону Цыгановой — по ее мнению, Кучера защищает «безголосого фрика в стразах», а патриотизма Киркорова хватило бы только на то, чтобы выпускать «пупсов в виде самого себя и отправить коробку залежалых сигарет для бойцов во время единственной поездки в Донбасс».

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Кучера также не стал отмалчиваться, и ответил на слова Поплавской. По мнению телеведущего, Киркоров не нуждается в защите, а ехать на патриотической волне «не есть хорошо».

«Моя мысль заключалась лишь в том, что я категорически против того, чтобы артисты, которые уже давно отошли от дел в силу таланта, вернее его отсутствия, или обстоятельств, начинают говорить нелицеприятные вещи в адрес своих коллег. <...> Называть Киркорова посредственным певцом просто некрасиво. <...> Ехать на патриотичной волне не есть хорошо» — заявил он.

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