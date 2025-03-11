Волочкова прокомментировала приговор мошенникам, обманувшим ее на 1,7 миллиона

Танцовщица Анастасия Волочкова прокомментировала итоги разбирательства над мошенниками.

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По ее словам, она судилась с инвестиционной компанией QBF не только за свои 1,7 миллиона рублей, но и в интересах многих простых обманутых людей.

— Я приложила максимум усилий, чтобы вывести эту компанию мошеннической финансовой пирамиды на чистую воду, потому что защищала не только свои деньги, но и интересы простых людей. Им же пенсионеры несли последние деньги! Как только я сделала эту историю публичной, они с перепугу вернули мне вложенные средства, однако мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. Воры и мошенники должны быть наказаны», – указала артистка в беседе с «Петербургским дневником».

11 марта Суд вынес приговор четверым сотрудникам инвестиционной компании QBF, которые обманули балерину Анастасию Волочкову и еще 500 человек. Их приговорили к срокам от 13 до 18 лет.

Сотрудники компании обещали клиентам большую прибыль с инвестиций, но после требований вкладчиков вернуть эти средства те неожиданно пропадали. «Вечерняя Москва» рассказала подробности уголовного дела QBF, что о ней известно и какие махинации она проводила. Главное о мошеннической схеме — в отдельном материале.