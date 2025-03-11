Алсу сделала важное заявление о личной жизни

Какой бы идеальной парой ни казались Алсу и Ян Абрамов, но их почти 20-летняя лавстори в прошлом году подошла к концу, когда певица подала на развод, по слухам, из-за измен мужа. Несмотря на то что брак был официально расторгнут, точка в разборках между экс-супругами до сих пор не поставлена.

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Как бы то ни было, поклонников Алсу больше интересует другое: как у звезды на личном фронте сейчас?

«Я сейчас в работе вся, — призналась Алсу в разговоре с корреспондентом портала «Страсти». — У меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда». Артистка также рассказала, что в данный период времени черпает вдохновение в своих троих детях и допускает возможность, что когда-нибудь родит еще одного ребенка. «Как Бог даст. Я не могу предсказать», — подытожила она.

Напомним, слухи о разладе в семье Абрамовых ходили долго, пока в мае 2024-го Алсу после 18 лет брака не подала документы на развод, который был оформлен в августе того же года. Инсайдеры сообщали, что причиной расставания стала неверность Яна: якобы он изменял жене последние лет 10 и ему приписывали связь в том числе с Анастасией Решетовой.

Как бы то ни было, теперь бывшим супругам предстоит решить вопрос с разделом имущества: двух особняков и двух квартир. Адвокат Яна Александр Добровинский недавно заявил Super, что намерен действовать жестко в этом вопросе. А Алсу в свою очередь попыталась через суд запретить экс-супругу выезжать из страны. Однако, по словам все того же адвоката, добиться желаемого певице не удалось.